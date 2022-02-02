Совместное расследование крушения продолжается, – президент

Важной темой встречи Владимира Зеленского и Марка Рютте стало расследование сбития Boeing 777. Об этом украинский политик заявил на брифинге.

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Зеленский подчеркнул, что Украина и Нидерланды продолжат тесное сотрудничество в этом направлении, в частности, в рамках совместной расследовательской группы.

Мы хотим добиться правосудия и установить правду, привлечь к ответственности виновных. Это не легкий процесс, но наши государства не будут сдаваться,
– сказал Рютте.

Он поблагодарил Зеленского и Офис Президента за их вклад в расследование катастрофы.

Как виновных привлекут к ответственности

Рютте несколько раз подчеркнул, что сотрудничество Украины и Нидерландов в расследовании очень тесно. Он отметил, что катастрофу рассматривают в нескольких форматах:

  • независимое судебное дело в Нидерландах;
  • производство в Европейском суде по правам человека;
  • трехсторонние переговоры между Россией, Австралией и Нидерландами.

Премьер подчеркнул, что переговоры не продвигаются, поэтому Австралия и Нидерланды думают о дальнейших шагах. Он добавил: "Мы делаем все возможное, чтобы разоблачить виновных".

Кратко об ущербе MH17

трагедія MH17

Главное о трагедии MH17 / Инфографика 24 канала

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