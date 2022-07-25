Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения, сообщает 24 канал. Глава государства подчеркнул, что визит лидера Гватемалы является мостиком во всю Латинскую Америку.

Заметьте первый визит за 12 лет: Зеленский встретился с президентом Гватемалы

О чем еще договорились Украина и Гватемала

Владимир Зеленский и Алехандро Джамматтеи говорили, прежде всего, о войне россии с Украиной. Глава государства поблагодарил гватемальский коллегу за последовательную позицию в этом вопросе и за поддержку Украины.

Во время переговоров кроме безвизового режима лидеры стран согласовали и перезапуск торгово-экономических отношений между Украиной и Гватемалой.

По результатам переговоров я уверен, что позиция Украины будет услышана в Латинской Америке. Договорились с президентом об отмене визовых ограничений и о перезапуске торгово-экономических отношений между нашими государствами,

– сообщил Зеленский.

Визит президента Гватемалы в Украину

25 июля впервые в истории независимой Украины в Киев прибыл президент Гватемалы, ставший первым лидером страны Латинской Америки, посетивший нашу страну за последние 12 лет.

Перед встречей с Владимиром Зеленским Алехандро Джамматте посетил Бучу, Ирпень и Гостомель и собственными глазами увидел последствия пребывания там российских военных.

В преддверии визита Зеленский и Джамматтеи провели телефонный разговор, который также стал первым в истории отношений двух стран.

Вечернее обращение Зеленского от 25 июля: смотрите видео