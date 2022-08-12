Об этом 24 каналу рассказал литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас. Он сообщил, что новый сбор средств начнется со вторника, 15 августа.

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По его словам, к этому присоединится не только Литва, они будут призывать присоединиться и людей из других стран – Латвии, Эстонии, Польши и т.д.

Это будет новая кампания под названием "Legion of Boom". Пока не могу сказать, что именно мы будем покупать, но это будут те вещи, которые будут делать "бум" российским танкам или, возможно, даже мостам или аэродромам,

– подчеркнул Тапинас.

Но он пошутил, что это будут не HIMARS, потому что на это обществу Литвы пока не позволяют собирать деньги.

"Думаю, что это будет хороший подарок, который мы хотим сделать ко Дню независимости Украины, 24 августа. У нас есть 8 активных дней для этого. Наша первоочередная цель – 4 миллиона евро", – ответил литовский журналист.

Он заверил, что у литовцев есть энтузиазм, все очень ждут, им интересно, на какое оружие будут собирать деньги. "Все говорят, что они готовы, потому что 10 августа у них день получения зарплат, поэтому у них будут деньги. Думаю, что средства найдутся", – добавил журналист.

Я всегда говорю, что нам гораздо дешевле помогать Украине, чем потом защищаться от россии самим,

– подытожил Тапинас.

Тапинас объявил новый сбор средств в Литве для покупки оружия ВСУ: видео



К слову, ранее литовский народ собрал 6 миллионов евро на "Байрактар" для Украины, который Турция согласилась передать бесплатно. А на собранные деньги литовцы смогли приобрести много интересных вещей:

ракеты и бомбы для "Байрактара" за 1,5 миллиона евро;

противодронные пушки за 1,5 миллиона евро;

2 дрона-разведчики за 660 тысяч евро;

медикаменты и специальная помощь из Турции для 3 госпиталей в Черкассах за 350 тысяч евро;

у литовцев осталось 350 тысяч евро, которые также пойдут на помощь ВСУ.

Еще более чем за 1 миллион евро литовцы закупили 80 специальных радаров для противодронных пушек. Они помогут значительно более эффективно уничтожать российские беспилотники.

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