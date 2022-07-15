Об этом 24 каналу рассказал литовский телеведущий и автор сбора на "Байрактар" Андрюс Тапинас. В первую очередь он выразил соболезнования всем украинцам по поводу трагедии в Виннице. Журналист верит, что со временем "уроды из России обязательно получат возмездие".

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Какие подарки получит ВСУ от литовцев

Литовцы щедро помогут украинским военным. За 6 миллионов евро приобрели много интересных вещей:

ракеты и бомбы для "Байрактара" за 1,5 миллиона евро;

противодронные пушки за 1,5 миллиона евро;

2 дрона-разведчика за 660 тысяч евро;

медикаменты и специальная помощь из Турции для 3 госпиталей в Черкассах за 350 тысяч евро;

сейчас у литовцев осталось 350 тысяч евро, которые тоже пойдут на помощь ВСУ.

Еще более чем за 1 миллион евро литовцы закупили 80 специальных радаров для противодронных пушек. Они помогут гораздо более эффективно уничтожать российские беспилотники.

Скоро ваши бойцы получат эти пушки со специальными радарами-детекторами дронов. Им не требуется визуальный контакт с беспилотником. Радар фиксирует цель на расстоянии до 5 км. Так вы сможете сбивать российские "Орланы" и другие дроны с помощью электроники, – отметил журналист.

Литовцы не собираются останавливаться

Тапинас отмечает, что литовцы каждый день спрашивают его, как можно еще помочь Украине бороться против агрессора. Поэтому журналист обязательно организует дополнительные сборы для ВСУ.

К примеру, на следующей неделе он намерен помочь полякам собирать деньги на "Байрактар" для Украины.

Литва и Польша будут помогать друг другу, чтобы помочь вашей стране. Ничего не заканчивается, усталости от помощи нет. Хотим делать больше и больше. Особенно, когда видим такие ужасы, которые происходят в Украине, – подчеркнул Тапинас.

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