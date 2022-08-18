Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. В частности, мнение об угрозе ужесточения ракетных обстрелов по Украине высказывал военный эксперт Олег Жданов.

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Подоляк подчеркнул, что ракетная опасность вообще никуда не исчезает.

"Я не люблю пугать людей или говорить, что все будет хорошо. Оккупанты обстреливают наши города. И будут обстреливать 23 и 24 августа, как и в любой другой день ", – сказал Подоляк.

Почему нужно реагировать на сирены

Советник главы Офиса Президента призвал украинцев заботиться о своей безопасности и реагировать всякий раз, когда раздается сигнал воздушной тревоги.

Давайте привыкнем к тому, что пока мы не победили, нам нужно строго соблюдать протокол. Если раздается сирена, нужно найти укрытие, где можно находиться в то время,

– подчеркнул Подоляк.

Он также прокомментировал информацию о том, что оккупанты массово стягивают ракеты в Украину. По словам советника главы ОП, россияне постоянно подвозят разные виды вооружения по всем направлениям: и из беларуси, и из Крыма. Также концентрируют большое количество сил на восточных границах Украины.

"Желательно, чтобы логистика у них постепенно разрушалась. Наши военные над этим уже работают", – добавил Подоляк.

Интервью Екатерины Соляр с Михаилом Подоляком: смотрите полное видео

Угрозы для Украины 24 августа: главное