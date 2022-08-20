Відповідну інформацію Євгеній Єнін розповів 19 серпня в ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, ніякого штурму Києва не буде.

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росія на День Незалежності може обстрілювати Україну

Заступник міністра внутрішніх справ пригадав, що владімір путін "любить символізм". Тому Україна чекає на "особливі сюрпризи" для українців.

Можу одразу сказати, і це не є таємницею, що ніякого штурму столиці чи наступу росіян цього дня не очікується. Водночас на озброєнні у росіян є і ракети, і авіабомби та інші "сюрпризи", приготовані переважно для мирного населення України,

– повідомив Євгеній Єнін.

Він також закликав українців 24 серпня:

дослухатися до порад, які дали в МВС у військовій адміністрації;

дотримуватися вимог комендантської години;

реагувати належним чином на сигнали повітряної чи ракетної тривоги.

Коротко про плани росії на 24 серпня

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що не варто нехтувати сиренами не лише 24 серпня.

Радник Єрмака заявив, що не любить лякати людей чи казати, що все буде добре: "Окупанти обстрілюють наші міста і будуть обстрілювати 23 та 24 серпня, як і в будь-який інший день".

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що російські загарбники зараз дещо притихли, бо готуються активізувати удари по Україні 24 серпня.

Коментуючи питання ймовірних провокацій, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупанти регулярно вдаються до подібних дій, проте Україна діє на випередження.

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