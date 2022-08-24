Около 30 оккупантов ликвидировали, а еще 40 ранили. Об этом 24 каналу рассказали источники в спецслужбах.

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Наступление у оккупантов не удается

В Генштабе ВСУ сообщили, что у оккупантов не получается удачно наступать. Они несут потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия. Сейчас оккупанты сосредотачивают силы на том, чтобы захватить Донецкую область. Также хотят удержать оккупированные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и восстановить боеспособность подразделений.

Кстати, недавно силы ССО уничтожили важный мост в Святогорске над Северским Донцем. Благодаря спецназовцам удалось задержать наступление оккупантов на запад Донецкой области.

Безумные потери врага

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 45 700 оккупантов. Наибольшие потери захватчики понесли на Донецком направлении. Кроме того, "минуснули", тысячи единиц вражеской техники:

1924 танков,

4243 боевых бронированных машин,

1036 артиллерийских систем,

266 РСЗО,

177 средств ПВО,

234 самолета,

199 вертолетов,

819 БПЛА оперативно-тактического уровня,

196 крылатых ракет,

15 кораблей и катеров,

3160 автомобильной техники и автоцистерн,

99 единиц специальной техники.

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