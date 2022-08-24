Українська розвідка з’ясувала, що для того, аби доукомплектувати підрозділи, які беруть участь у війні проти України, у підрозділах ракетних військ стратегічного призначення набирають особовий склад. Для цього шукають добровольців.

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Проте охочих воювати дійсно мало. Так, станом на 22 серпня таке бажання висловили лише 1% військовослужбовців від загальної кількості необхідного особового складу.

Командири з’єднань та частин морської піхоти російської армії скаржаться, що використання їхніх військових призводить до втрати ними спроможностей, необхідних для виконання завдань під час морських десантних операцій,

– кажуть у розвідці.

Там наголосили, що внаслідок застосування морпіхів в якості мотострілецьких підрозділів, вони зазнають значних втрат в особовому складі. Серед них – великий відсоток тих, хто має досвід висадки та ведення бойових дій на узбережжі.

"А доукомплектування здійснюється за рахунок військовослужбовців екіпажів кораблів флотів, які перед відправкою до зони бойових дій проходять лише базову підготовку протягом двох тижнів. Це додатково знижує боєздатність підрозділів", – написала розвідка Міноборони.

Втрати ворога станом на 24 серпня

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ЗСУ знищили вже 45 700 окупантів. Найбільших втрат загарбники зазнали на Донецькому напрямку.

Крім того, "мінуснули", тисячі одиниць ворожої техніки:

1924 танків,

4243 бойових броньованих машин,

1036 артилерійських систем,

266 РСЗВ,

177 засобів ППО,

234 літаки,

199 гелікоптерів,

819 БПЛА оперативно-тактичного рівня,

196 крилатих ракет,

15 корабліі та катерів,

3160 автомобільної техніки та автоцистерн,

99 одиниць спеціальної техніки.

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