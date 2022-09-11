Розвідка оприлюднила особисті дані російських льотчиків
В українській розвідці констатують, що у російських військових колах точаться розмови про неминучість поразки росії, після чого учасників агресії проти України почнуть притягати до відповідальності.
До речі У Криму впав військовий літак окупантів, ймовірно, Су-34
Повідомляється, що відразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України, обговорюють втечу з росії. Воєнні злочинці хочуть переховуватися від міжнародного правосуддя.
Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки,
– повідомили в ГУР МО.
Воєнна розвідка України оприлюднила особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.
Дані російських льотчиків / Фото ГУР МО
Наступ ЗСУ: що відомо
- Збройні Сили Україні у вересні розпочали наступ відразу на декількох напрямках, зокрема Харківському та на Півдні. У Пентагоні заявили, що наступ на Херсонщині на Харківщині дає обнадійливі ознаки.
- Депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань повідомив, що в Херсонській області кожного дня вдається потроху звільняти територію.
- В ОК "Південь" заявили, що ЗСУ просунулись на Півдні до кількох десятків кілометрів на різних напрямках. Також там інформували, що ЗСУ звільнили нові території. Деталі обіцяють повідомити згодом.
- Дещо стрімкіший наступ ЗСУ на Харківщині. В американському Інституті з вивчення війни повідомили, що ЗСУ просунулися на 70 кілометрів і звільнили понад 3 000 кілометрів.
- Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що до виходу на державний кордон залишилося 50 кілометрів. Залужний повідомив, що ЗСУ звільнили Байрак, Нову Гусарівку, Щурівку та Вільхуватку.
- Ввечері 10 вересня з'явилася інформація, що з-під російської окупації звільнили Ізюм. Прапор України знову замайорів у Куп'янську. Також синьо-жовтий стяг підійняли у звільненій Балаклії.
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