Розвідка оприлюднила особисті дані російських льотчиків

В українській розвідці констатують, що у російських військових колах точаться розмови про неминучість поразки росії, після чого учасників агресії проти України почнуть притягати до відповідальності.

До речі У Криму впав військовий літак окупантів, ймовірно, Су-34

Повідомляється, що відразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України, обговорюють втечу з росії. Воєнні злочинці хочуть переховуватися від міжнародного правосуддя.

Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки,

– повідомили в ГУР МО.

Воєнна розвідка України оприлюднила особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.



Дані російських льотчиків / Фото ГУР МО

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