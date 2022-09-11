У телеграм-каналах повідомили про черговий такий випадок. У тимчасово окупованому Криму впав російський військовий літак.

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Літак міг бути винищувачем

Попередньо відомо, що пілоти, на жаль, встигли катапультуватись, їх забрали військові.

Авіакатастрофа сталася на кордоні Різнодільненського та Красноперекопського району. За словами очевидців, близько 6 години ранку в полі впав військовий літак. Імовірно, це міг бути винищувач Су-34.

Про причини падіння поки що невідомо.

Як ЗСУ нищать ворожу авіацію

Увечері 19 липня неподалік від Нової Каховки наші військові "приземлили" ворожий винищувач. Він намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗСУ. У Повітряних сил ЗСУ було візуальне підтвердження того, що літак справді збили. Пілот катапультувався.

Також 11 вересня ще одними своїми здобутками поділилися у Повітряних силах ЗСУ. Вони виклали відео, на якому можна побачити знищений вщент винищувач-бомбардувальник Су-34.

Як ЗСУ приземлили ворожий літак: дивіться відео