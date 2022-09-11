У війні проти України росія щоденно зазнає шалених втрат. Мовиться також про авіацію, адже наші військові "приземляють" і літаки, і гелікоптери, і безпілотники. Цього разу поговоримо про перше.

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У ворога ще на одну Су-34 менше

Своїми здобутками поділилися у Повітряних силах ЗСУ. Вони виклали відео, на якому можна побачити знищений вщент винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нічого російським окупантам літати у нашому небі! Ось і "приземлили" Су-34,

– наголошують військові.

Увага! Наші військові приголомшені, тож на радощах використовують багато ненормативної лексики. Тож не вмикайте відео дітям, а також вразливим людям.

Як наші військові знищили Су-34 російських ворогів: дивіться відео

І це далеко не єдина втрата за минулу добу. Так, нашим військовим вдалося наробити чимало клопоту росіянам.

По ворогу завдали 23 авіаудари

Як зазначають у Генштабі, авіація упродовж минулої доби по ворогові била 23 рази. Завдяки цьому вдалося накрити 4 опорні пункти, а також 15 місць скупчення як живої сили, так і техніки окупантів.

Крім того, на брухт вдалося перетворити Су-25, один гелікоптер Ка-52, 2 БпЛА, одну керовану авіаційну ракету. З артилерії били по двох пунктах управління безпілотниками, опорних пунктах загарбників, скупченню як озброєння, так і військової техніки.

Актуальні втрати ворога

А тепер пройдімося по статистиці з 24 лютого. За понад пів року вдалося ліквідувати 52 650 російських військових. Причому 400 із них отримали квиток на "концерт кобзона" останніми.

Ще на брухт перетворили 2154 танків, 4617 бойових броньованих машин, 1263 артилерійські системи, 311 РСЗВ, 162 засоби ППО. А ще 242 літаки, 902 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 213 гелікоптерів, 216 крилатих ракет, 15 суден, 3445 автомобілів і автоцистерн, а також 117 одиниць спеціальної техніки.

Зауважимо, що упродовж минулої доби російські загарбники найбільше втрат зазнали на Харківському та Донецькому напрямках. Зауважимо, що на останньому окупанти мали б неабияк просунутися, адже їм потрібно захопити область до 15 вересня.

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