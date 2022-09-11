В войне против Украины россия ежедневно несет безумные потери. Речь также об авиации, ведь наши военные "приземляют" и самолеты, и вертолеты, и беспилотники. На этот раз поговорим о первом.

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У врага еще на одну Су-34 меньше

Своими достижениями поделились в Воздушных силах ВСУ. Они выложили видео, на котором можно увидеть уничтоженный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Нечего российским оккупантам летать в нашем небе! Вот и "приземлили" Су-34,

– подчеркивают военные.

Внимание! Наши военные потрясенные, поэтому на радостях используют много ненормативной лексики. Не включайте видео детям, а также впечатлительным людям.

Как наши военные уничтожили Су-34 российских врагов: смотрите видео

И это далеко не единственная потеря за прошедшие сутки. Так, нашим военным удалось доставить немало хлопот россиянам.

По врагу нанесли 23 авиаудара

Как отмечают в Генштабе, авиация за прошедшие сутки по врагу била 23 раза. Благодаря этому удалось накрыть 4 опорных пункта, а также 15 мест скопления как живой силы, так и техники оккупантов.

Кроме того, в металлолом удалось превратить Су-25, один вертолет Ка-52, 2 БпЛА, одну управляемую авиационную ракету. Из артиллерии били по двум пунктам управления беспилотниками, опорным пунктам захватчиков, скоплению как вооружения, так и военной техники.

Актуальные потери врага

А теперь пройдемся по статистике с 24 февраля. За более полугода удалось ликвидировать 52 650 российских военных. Причем 400 из них получили билет на "концерт кобзона" последними.

Еще в металлолом превратили 2154 танка, 4617 боевых бронированных машин, 1263 артиллерийские системы, 311 РСЗО, 162 средства ПВО. А еще 242 самолета, 902 БпЛА оперативно-тактического уровня, 213 вертолетов, 216 крылатых ракет, 15 судов, 3445 автомобилей и автоцистерн, а также 117 единиц специальной техники.

За прошедшие сутки российские захватчики больше всего потерь понесли на Харьковском и Донецком направлениях. Заметим, что на последнем оккупанты должны были бы изрядно продвинуться, ведь им нужно захватить область до 15 сентября.

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