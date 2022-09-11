Наші розвідники перехопили чергову розмову окупанта з його дружиною. Той просить її щось робити аби допомогти вибратись з пекла.

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У нас тут пі***дарізи кожного дня. Розказати тобі не можу. Допоможи, піднімай всіх на вуха,

– просить окупант.

Каже, що в нього мав би закінчитись контракт 14 вересня, а йому додали ще до 9 жовтня.

Жінка плаче, той каже, що любить її, бо, мовляв, гроші йдуть. Паралельно розповідає, що йдуть жахливі бої. Він в Ізюмському районі, село Копанки.

Перехоплені розмови окупантів

Цей діалог далеко не перший, який вдалось перехопити нашим розвідникам. Окупанти переважно розповідають про своє скрутне становище в Україні. Як їх кидають, не підтягують резерви. Також кажуть про свої злочини. Наприклад, нещодавно СБУ перехопила телефонну розмову окупанта також з дружиною. Росіянин бідкався, що ЗСУ завдають їм колосальних поразок: знаходять і знищують позиції, а разом з тим і всю техніку.

У ще одній перехопленій розмові окупанта з дружиною стало відомо, що загарбники обурені тим, що українці виготовляють ковбасу та готують страви з назвами про російських солдатів. Окупант поскаржився дружині на те, що їх постійно обстрілюють. Зізнався у страті жінки, яка нібито підривала російську техніку і знімала це на камеру.

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