У телефонній розмові російського військового не було місця для оптимізму. По голосу чути, що противник пригнічений і розгублений.

Читайте також Окупанти нещадно провалюють підготовку до "референдуму" на Запоріжжі, – спецслужби

Що ж трапилось

Потужність та точність ударів ЗСУ змушують ворога панікувати. Воно й не дивно, адже українська армія активно і влучно обстрілює позиції противника на різних напрямках.

Ну хохли взагалі розбушувалися. Просто... ху*рять все і вся... Вони вираховують і скрізь ї*ашуть,

– скаржиться дружині окупант.

Перехоплена розмова росіян: дивіться відео

Масштабні втрати росіян під Ізюмом

Зі слів росіянина розуміємо, що українським захисникам вдалося знищити дуже багато техніки ворога під Ізюмом. Про кількість загиблих окупант не знає, проте припускає, що їх багато.

Вчора вночі розху*рили базу... цю, куди возять бензин... скільки там техніки було! Ну, не знаю про людей, нічого не кажуть, як завжди, але, швидше за все, дох*я! Там дуже багато людей жили. Там різні частини ... ось так нам пи*дець ... все розху*рили,

– емоційно висловлюється загарбник.

Цікаво, що ворог вже сам не вірить у сили "великої армії". Він не знає, що робити та не думає, що російські війська здатні ще кудись просунутись. Це стає зрозумілим з його невтішних роздумів:

Ізюм горить, все горить. Я взагалі не знаю, куди наші постійно скрізь просуваються,

– сумно зауважує окупант.

Ми теж вважаємо, що загарбники в Україні можуть просунутися лише у напрямку російського корабля. Перехоплена телефонна розмова цьому доказ.

Зауважте Одразу 640 знищених окупантів за добу, літаки та вертольоти: втрати ворога станом на 8 вересня

Ситуація на Харківщині: коротко про головне

ЗСУ активно знищує противника на Харківському напрямку. Ворог намагається тримати оборону, проте українські військові впевнено просуваються вперед .

. 7 вересня нацгвардійці взяли у полон вагнерівця та багатьох інших російських військових. ЗСУ застали окупантів зненацька , тож тепер вони поповнять обмінний фонд.

, тож тепер вони поповнять обмінний фонд. Напередодні у своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив про хороші новини з Харківської області . Президент наголосив, що про деталі говорити ще не час.

. Президент наголосив, що про деталі говорити ще не час. 8 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив, що ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківщині. Українським військовим вдалося вклинитись в оборону ворога на 50 кілометрів.

Варто переглянути – чому у путіна все "пошло не по плану": дивіться відео