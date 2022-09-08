В телефонном разговоре российского военного не было места для оптимизма. По голосу слышно, что противник подавлен и растерян.

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Что же случилось

Мощность и точность ударов ВСУ вынуждают врага паниковать. Оно и не удивительно, ведь украинская армия активно и метко обстреливает позиции противника по разным направлениям.

Ну хохлы вообще разбушевались. Просто... ху*рят все и вся... Они рассчитывают и везде е*ашат,

– жалуется жене оккупант.

Перехвачен разговор россиян: смотрите видео

Масштабные потери россиян под Изюмом

Со слов россиянина понимаем, что украинским защитникам удалось уничтожить очень много техники врага под Изюмом. О количестве погибших оккупант не знает, однако предполагает, что их много.

Вчера ночью расху*рили базу... эту, куда возят бензин... сколько там техники было! Ну, не знаю о людях, ничего не говорят, как всегда, но, скорее всего, дох*я! Там очень много людей жило. Там разные части... вот так нам пи*дец... все расху*рили,

– эмоционально выражается захватчик.

Любопытно, что враг уже сам не верит в силы "великой армии". Он не знает, что делать и не думает, что российские войска способны еще куда-нибудь продвинуться. Это становится понятным из его неутешительных размышлений:

Изюм горит, все горит. Я вообще не знаю, куда наши постоянно везде продвигаются,

– грустно замечает оккупант.

Мы тоже считаем, что захватчики в Украине могут продвинуться только по направлению к российскому кораблю. Перехваченный телефонный разговор этому доказательство.

Заметьте Сразу 640 уничтоженных оккупантов за сутки, самолеты и вертолеты: потери врага по состоянию на 8 сентября

Ситуация в Харьковской области: коротко о главном

ВСУ активно уничтожает противника на Харьковском направлении. Враг пытается держать оборону, однако украинские военные уверенно продвигаются вперед .

. 7 сентября нацгвардейцы взяли в плен вагнеровца и многих других российских военных. ВСУ застали оккупантов врасплох , поэтому теперь они пополнят обменный фонд.

, поэтому теперь они пополнят обменный фонд. Накануне в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о хороших новостях из Харьковской области . Президент подчеркнул, что о деталях говорить еще не время.

. Президент подчеркнул, что о деталях говорить еще не время. 8 сентября Генштаб ВСУ подтвердил, что ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области. Украинским военным удалось вклиниться в оборону врага на 50 километров.

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