Путін не шкодуватиме людей та ресурсу

Таку думку висловив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що реальність жорстока – росія не шкодуватиме ні людей, ні інших ресурсів у цій війні.

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Ми хотіли б закрити цю тему, і не тільки референдуму, а й питання окупації з боку росії і повного звільнення наших територій. Але реальність більш жорстока, і це життя. Треба розуміти, що у росії великі резерви живої сили, і зараз оголошено мобілізацію. Росія не шкодуватиме людей, яких буде "витрачати" на цю війну,

– заявив Подоляк.

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Радник зазначив, що після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині політична еліта росії почала розуміти, що вона може програти війну, а країни світу переконались в слабкості армії та військово-промислового комплексу країни-агресорки .

У Росії немає талановитих полководців, стратегів і тактичних командирів. Я б сказав, що росія не була повністю готова до цієї війни,

– додав Подоляк.

Водночас він вважає, що попри усе росія й надалі має велику кількість ресурсів: живу силу, техніку та боєприпаси. Тож, це не короткочасний процес.

На жаль, нам доводиться звільняти наші території ціною життів наших людей, і це не короткостроковий процес. Звичайно, ми хотіли б сказати, що території України будуть звільнені до зими, до Нового року. Я можу тільки сказати: Дай Боже!,

– підкреслив він.

Довідка! 21 вересня путін оголосив часткову мобілізацію по всій території своєї держави. На службу, лише за офіційними повідомленнями, мають призвати 300 тисяч громадян держави-агресорки. У світі уже обговорюють цей крок кремля, як знак того, що в росії проблеми. Відразу після оголошення мобілізації, путін вкотре нагадав про ядерну зброю.

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