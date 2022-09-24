Путин не будет жалеть людей и ресурса

Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что реальность жестока – россия не будет жалеть ни людей, ни других ресурсов в этой войне.

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Мы хотели бы закрыть эту тему, и не только референдума, но и вопрос оккупации со стороны россии и полного освобождения наших территорий. Но реальность более жестока, и это жизнь. Надо понимать, что у россии большие резервы живой силы, и сейчас объявлена мобилизация. Россия не будет жалеть людей, которых будет "тратить" на эту войну,

– заявил Подоляк.

Цена для Украины высокая, но прогнозов окончания войны нет

Советник отметил, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области политическая элита россии начала понимать, что она может проиграть войну, а страны мира убедились в слабости армии и военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

В россии нет талантливых полководцев, стратегов и тактических командиров. Я бы сказал, что россия не была полностью готова к этой войне,

– добавил Подоляк.

В то же время он считает, что, несмотря на все россия, и в дальнейшем имеет большое количество ресурсов: живую силу, технику и боеприпасы. Это не кратковременный процесс.

К сожалению, нам приходится освобождать наши территории ценой жизней наших людей, и это не краткосрочный процесс. Конечно, мы хотели бы сказать, что территории Украины будут освобождены к зиме, к Новому году. Я могу только сказать: Дай Бог!,

– подчеркнул он.

Справка! 21 сентября путин объявил частичную мобилизацию по всей территории своего государства. На службу только по официальным сообщениям должно призвать 300 тысяч граждан государства-агрессора. В мире уже обсуждают этот шаг кремля, как знак того, что у россии проблемы. Сразу после объявления мобилизации, путин в очередной раз напомнил о ядерном оружии.

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