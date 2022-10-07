За відповідне рішення проголосував 281 народний депутат 7 жовтня. У документі Рада звернулась до великих міжнародних організацій та парламентів іноземних держав.

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Верховна Рада засудила окупацію Росією Курил

Звернення Верховна Рада створила для того, щоб:

не допустити толерування пов'язаних з окупацією питань;

привернути увагу на міжнародному рівні для підтримки суверенних територій Японії;

та прискорити фактичну реалізацію домовленостей 1956 року.

Проєктом звернення пропонується визначити, що Верховна Рада України заявляє про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій,

– мовиться у пояснювальній записці проєкту постанови.

Окрім того, у документів мовиться, що території Курильських островів перебувають під окупацією Росії.

Наші депутати закликали міжнародне співтовариство продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії.

Верховна Рада звернулась до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів іноземних країн щодо послідовної підтримки та дій, щоб врегулювати статус Північних територій Японії.

Варто пригадати, що СРСР ще у 1945 році незаконно окупував Північні території Японії, а згодом провів депортацію японського населення.

Варто пригадати, що хоч в 1956 році у спільній декларації СРСР і Японії зазначили, що радянський союз погодився після укладення мирного договору передати острови Хабомаї та Шикотан Японії.

Проте досі Росія як "правонаступник СРСР" не виконала своїх зобов'язань.

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