Таку заяву Японія зробила на тлі погіршення відносин з Москвою після її повномасштабного вторгнення в Україну.
До теми Росія почала артилерійські навчання на Курилах
Востаннє Японія називала Курильські острови незаконно окупованими Росією у 2003 році. Згодом почалася "примирювальна політика" – там сподівалися, що прогрес переговорів з РФ щодо Курил призведе до їх повернення в майбутньому.
У новому проєкті дипломатичної "Синьої книги" зазначено, що острови, які називаються Південними Курилами в Росії та Північними територіями в Японії, є невід'ємною частиною території Японії.
Окрім того, Японія вимагає, щоб Росія прислухалася до критики міжнародної спільноти та вивела свої війська з України.
Додамо, що на початку березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.
У відповідь Росія оголосила про припинення безвізових поїздок японців на південні Курили, а російські "дипломати" відмовилися від продовження мирного діалогу з Японією щодо островів.
Цікаво – Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо Південних Курил: