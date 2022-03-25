Японія нагадала Росії про Курили

Японія висунула територіальні претензії Росії щодо Курильських островів. Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо наголошує, що питання ще не вирішене.

Річ у тім, що Курильські острови, які належали Японії, ще з 1945 року окуповані Росією. Варто зауважити, що Москва останніми роками нарощувала військове угруповання на Курилах.