Як повідомляє міністерство закордонних справ держави-агресорки, Росію більше не цікавить мирний договір щодо Південних Курил. Причиною назвали "недружню позицію Токіо"

Раніше Японія закликала Індію зайняти жорсткішу позицію через вторгнення Росії в Україну

Ситуація пов'язана з Україною, – МЗС Росії

Російська сторона в нинішніх умовах не має наміру продовжувати переговори з Японією щодо мирного договору через неможливість обговорювати підписання основного документа про двосторонні відносини з державою, яка займає відверто недружні позиції і прагне завдати шкоди інтересам нашої країни,

– пояснили у Москві.

Також Росія пішла на "контрсанкції": Москва вирішила припинити безвізові поїздки японських громадян на Курили. Цей договір був підписаний ще у 1991 році. Скасували максимально полегшені відвідування колишніми японськими жителями Південних Курил місць своїх колишніх домівок.

Зверніть увагу! Росія блокує продовження статусу Японії як "партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва із секторального діалогу".

Звісно, всю відповідальність поклали на Японію

Традиційно для себе, Росія звинуватила Японію у "напруженні відносин". Мовляв, Токіо навмисне зробив вибір на користь антиросійського курсу.

Тим часом Словенія планує повернути своїх дипломатів до Києва: