Як повідомляє міністерство закордонних справ держави-агресорки, Росію більше не цікавить мирний договір щодо Південних Курил. Причиною назвали "недружню позицію Токіо"
Раніше Японія закликала Індію зайняти жорсткішу позицію через вторгнення Росії в Україну
Ситуація пов'язана з Україною, – МЗС Росії
Російська сторона в нинішніх умовах не має наміру продовжувати переговори з Японією щодо мирного договору через неможливість обговорювати підписання основного документа про двосторонні відносини з державою, яка займає відверто недружні позиції і прагне завдати шкоди інтересам нашої країни,
– пояснили у Москві.
Також Росія пішла на "контрсанкції": Москва вирішила припинити безвізові поїздки японських громадян на Курили. Цей договір був підписаний ще у 1991 році. Скасували максимально полегшені відвідування колишніми японськими жителями Південних Курил місць своїх колишніх домівок.
Звісно, всю відповідальність поклали на Японію
Традиційно для себе, Росія звинуватила Японію у "напруженні відносин". Мовляв, Токіо навмисне зробив вибір на користь антиросійського курсу.
Тим часом Словенія планує повернути своїх дипломатів до Києва: