Как сообщает министерство иностранных дел государства-агрессора, Россию больше не интересует мирный договор по Южным Курилам. Причиной назвали "недружественную позицию Токио"
Ранее Япония призвала Индию занять более жесткую позицию из-за вторжения России в Украину
Ситуация связана с Украиной, – МИД России
Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору из-за невозможности обсуждать подписание основного документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны,
– объяснили в Москве.
Также Россия пошла на контрсанкции: Москва решила прекратить безвизовые поездки японских граждан на Курилы. Настоящий договор был подписан еще в 1991 году. Отменили максимально облегченные посещения бывшими японскими жителями Южных Курил мест своих бывших домов.
Конечно, всю ответственность возложили на Японию
Традиционно для себя Россия обвинила Японию в "напряжении отношений". Мол, Токио умышленно сделал выбор в пользу антироссийского курса.
Тем временем Словения планирует вернуть своих дипломатов в Киев: