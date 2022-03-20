Подробности встречи премьеров
Фумио Кисида встретился с Нарендру Моди 19 марта в Нью-Дели. После переговоров политики обнародовали совместное заявление.
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В нем они не осуждали нападение России на Украину. Премьеры, дескать, провели "глубокое обсуждение" и подчеркнули, что вторжение России расшатывает основы международного порядка и с этим нужно решительно бороться.
Моди не упомянул прямо об Украине. Только в совместном письменном заявлении призвал "к немедленному прекращению насилия". Индийский чиновник отметил, что для разрешения конфликта нет другого пути, кроме дипломатии.
Стороны подчеркнули необходимость для всех стран стремиться к мирному разрешению споров в соответствии с международным правом. Они осудили прибегание к угрозам силой и попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво.
Заметим, что Япония сразу присоединилась к Западу и ввела санкции против России. В то же время Индия воздержалась во время голосования в ООН, осуждающего действия Кремля.
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