За словами Фуміо, Південні Курили є територією Японії. Це вже не перша заява щодо цих островів за час війни Росії проти України.

Зауважте Японія закликає своїх громадян утриматись від поїздок до Росії

Після завершення Другої світової війни територіальні суперечності між Росією та Японією залишилися неврегульованими і досі. причиною є ті ж Південні Курили, на які претендує Японія.

Південні Курили є територією властивою для Японії, територією на якій Японія має суверенітет,

– заявив Фуміо.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!