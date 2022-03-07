Загалом Росію внесли до країн третього рівня небезпеки для подорожей. Області, які межують з Україною – до найвищого, четвертого.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Японія підтримала Україну та приєдналася до тих країн, які ввели санкції проти Росії за розв'язану нею повномасштабну війну. Тепер влада Японії звертається до своїх громадян. Їх просять не їхати до Росії, якою б не була мета візиту.

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