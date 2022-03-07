В целом Россию отнесли к странам третьего уровня опасности для путешествий. Области, граничащие с Украиной – к самому высокому, четвертому.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Япония поддержала Украину и присоединилась к тем странам, которые ввели санкции против России за развязанную ней полномасштабную войну. Теперь власти Японии обращаются к своим гражданам. Их просят не ехать в Россию, какой бы не была цель визита.

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