За соответствующее решение проголосовал 281 народный депутат 7 октября. В документе Рада обратилась в крупные международные организации и парламенты иностранных государств.

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Верховная Рада осудила оккупацию Россией Курил

Обращение Верховная Рада создала для того, чтобы:

не допустить толерантности связанных с оккупацией вопросов;

привлечь внимание на международном уровне для поддержки суверенных территорий Японии;

и ускорить фактическую реализацию договоренностей 1956 года.

Проектом обращения предлагается определить, что Верховная Рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии по отношению к ее Северным территориям,

– говорится в пояснительной записке проекта постановления.

Кроме того, в документе речь идет о том, что территории Курильских островов находятся под оккупацией России.

Наши депутаты призвали международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.

Верховная Рада обратилась к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, национальным парламентам иностранных государств относительно последовательной поддержки и действий, чтобы урегулировать статус Северных территорий Японии.

Следует вспомнить, что СССР еще в 1945 году незаконно оккупировал Северные территории Японии, а затем провел депортацию японского населения.

Следует вспомнить, что хотя в 1956 году в совместной декларации СССР и Японии отметили, что Советский Союз согласился после заключения мирного договора передать острова Хабомаи и Шикотан Японии.

Однако до сих пор Россия как "правопреемник СССР" не выполнила своих обязательств.

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