Об этом рассказали росСМИ со ссылкой на источники, близкие к властям в регионах России. Они отметили, что реальный план по частичной мобилизации значительно выше. Не удивительно, что в некоторых областях мужчин буквально нагребают.

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На фронт хотят отправить еще 750 тысяч россиян

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Вскоре вышло интервью Сергея Шойгу, в котором он сообщил, что к службе планируют призвать лишь 300 тысяч бойцов. Более того, это должны быть только резервисты. И если уж погружаться в язык цифр, то, по словам минобороны, речь идет о всего 1% резервных ресурсов.

Но есть одно "но", на которое обратили внимание сразу же. Речь идет о самом указе диктатора из Кремля, в котором отсутствовал 7 пункт. Именно в нем, предполагали тогда обозреватели, а затем подтвердил сам пресс-секретарь Дмитрий Песков, было указано реальное количество тех, кого хотят мобилизовать.

Нагребают мужчин "с запасом"

Впоследствии власти в регионах начали получать распоряжения. Распределение необходимого количества мобилизованных, убеждают в Кремле, якобы зависит от количества населения. Но это мало похоже на правду, если учитывать, что из мегаполисов на фронт так активно мужчин никто не спешит гнать.

Как бы там ни было, но источник, приближенный к властям в регионах, сообщил о том, что будут мобилизовывать мужчин "с запасом". Их должно набраться примерно в 2,5 раза больше. То есть вместо 300 тысяч "мобиков" должно быть 750, если не больше.

Чего боятся в военкоматах

По мнению источника, делают оккупанты это не просто так. Они планируют иметь определенный запас, ведь не все из 300 запланированных тысяч "мобиков" будут пригодными к войне. Но и это еще не все. В Кремле предполагают, что может потребоваться значительно больше "пушечного мяса", если учитывать ситуацию на фронте.

Власти не отрицают, что учитывая нулевую подготовку большинства (мобилизованных – 24 канал), они могут не продержаться долго, и Кремлю может понадобиться больший человеческий ресурс,

– утверждает источник.

По факту, мобилизовать планируют не 1% мобилизационного резерва, а 3 – 4%. Интересно, что учитывают и уровень протестных настроений. Мол, если они неактивны в определенном регионе, то оттуда могут отправить в армию больше людей. Более того, наблюдаются даже такие случаи, когда мобилизуют чуть ли не целую деревню.

К сожалению, частичная мобилизация будет касаться также мужчин, находящихся на временно оккупированных территориях. Поскольку Россия приняла решение об их аннексии, то враг буквально развязал себе руки в вопросе, связанном с пополнением своего войска.

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