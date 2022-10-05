Российским солдатам все еще трудно смириться с мыслью о том, что они погибнут на войне от рук ВСУ. Поэтому в Пензе мобилизованный местный житель решил, что лучше умереть на полигоне во время учений. Об этом сообщают российские СМИ.

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Что произошло с российским призывником

В медиа отмечают, что мобилизованный путинский воин отошел в мир иной из-за сердечного приступа. Также известно, что ему был 41 год. У мужчины остались жена и дочь.

Это далеко не первый подобный инцидент. Российские пропагандистские средства массовой информации сообщают, что всего за две недели стало известно о 9 смертях призывников.

Парад смертей мобилизованных россиян

В поселке Звездный Кабардино-Балкарии ранее сообщили о смерти гражданина России по имени Борис Шаваев. По предварительной информации, мужчина скончался от тромбоэмболии.

Другой мобилизованный скончался в пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище. Известно лишь, что это произошло во сне.

В Свердловской области мобилизованный покончил с собой, потому что не хотел на войну. Это уже третья смерть в учебном центре.

Кроме того, труп мобилизованного был обнаружен на территории Андреевского призывного пункта в Тюменской области.

Во Владивостоке от остановки сердца скончался 39-летний дальнобойщик Сергей Федосеенко.

Стоит добавить, что россиянам настолько не нравится частичная мобилизация от Путина, что они готовы даже поджигать военкоматы и администрации. В сети показали карту беспорядков – инциденты с поджогами случались по всей территории России.

Как Путин не жалеет своих граждан

Вероятно, такое большое количество смертей вызвано тем, что Кремль мобилизует всех подряд, в том числе мужчин, имеющих проблемы со здоровьем.

Гражданка России рассказала, как ее сына, имеющего проблемы с сердцем и зрением, мобилизовали. Сейчас женщина делает все, чтобы забрать призывника домой.

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