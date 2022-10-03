В Свердловской области России обнаружили тело мобилизованного. По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство. Об этом сообщают российские СМИ.

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Самоубийство мобилизованного русского солдата

Как сообщают вражеские медиа, тело военнослужащего обнаружили утром 1 октября в столовой учебного танкового центра. На шее у него было 2 пореза, рядом с ним заметили лезвие.

По предварительным данным, погибшего зовут Владимир Потанин. Мужчине было 46 лет, жил он в Кургане, прежде чем его мобилизовали 26 сентября.

Смерти в учебных военных центрах России

Можно заметить интересную тенденцию – оккупанты умирают еще до того, как отправляются на фронт. Самоубийство Потанина – это уже третья смерть в последнее время в учебном центре минобороны в Йелане.

Официально оборонное ведомство России об этом не сообщало, однако отреагировал депутат Госдумы от Свердловской области.

Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от нападения, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он умер от цирроза печени,

– заявил депутат Максим Иванов.

Известно, что в гарнизон в Елане прибывают мобилизованные из Свердловской области и соседних регионов, в частности, Пермского края и Челябинской области.

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Напомним, недавно депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в России в последнее время все чаще возникают с мобилизацией и солдатами. Он сообщил, что не понимает, куда пропало 1,5 миллиона комплектов военной зимней формы. Вероятно, Вооруженным Силам Украины это только облегчит работу, потому что оккупанты сами замерзнут без теплой одежды.

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