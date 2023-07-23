Він є однією з найгарніших споруд міста, пам'ятником національного значення, та був збудований ще у 1832 році за проєктом архітектора Ф.К. Боффо. Російський удар стіни витримали, однак всі вікна та двері були розбиті, повідомляє 24 Канал.

До теми Пережив навіть більшовиків: історія Спасо-Преображенського собору, по якому вдарили росіяни

Постраждало майже все, що було цінним

Наразі в одеському Будинку вчених пошкодження є в усіх залах. Як розповіла директорка, "не уціліло жодне вікно, жодна рама, жодні двері". Постраждали і меблі, і ліхтар зі старовинного скла, вибиті майже усі старовинні вітражі. Також частково обсипалася стеля.

Майже все, що ми тут бачимо цінного – постраждало,

– підкреслила вона.

Окрім того, постраждав й літній садочок, що розташовувався поруч, та де працював ресторан. На жаль, від вибуху загинув охоронець ресторану.

Наразі у Будинку вчених все, що намагаються зробити – збирати уламки та розбите скло. І роблять це не лише працівники, а й небайдужі одесити, які прийшли на допомогу одразу. За словами жінки, вони запропонували свою допомогу уже на світанку.

Російська атака понівечила Будинок вчених: відео

Що відомо про Будинок вчених

Будинок вчених в Одесі є архітектурним комплексом, який включає дві будівлі: особняк графа Толстого та прибудовану до нього понад 100 років тому будівлю картинної галереї.

Під час Другої світової під час бомбардування міста будинок вцілів, а у березні 1944 року німці, перед тим, як залишити Одесу, збиралися його підірвати. Однак міни вдалося знешкодити, тому Будинок вчених був врятований та достояв до сьогоднішніх днів.

Він відомий Шовковою, Мармуровою, Дубовою, Турецькою, Горіховою вітальнями, Білим та Зеленим залами. Однак в ніч на 23 липня усі вони були пошкоджені, а багато експонатів, на жаль, втрачено.

Білий зал має дубовий паркет з 22 сортів дерева і з венеціанськими дзеркалами. Саме у ньому у радянські часи знімалися сцени фільму "Д’Артаньян і три мушкетери", які за сценарієм нібито відбувалися в Луврі. А з 1991 по 2005 роки в стінах палацу проходили зйомки передачі "Джентльмен-шоу".

Моторошні кадри руйнувань Будинку вчених в Одесі / "Думська", Українська служба інформації, Петро Обухов