Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Из-за уловки врага угроза ракетных ударов по всем Украине сохраняется постоянно.

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Россияне запускают ракеты прямо из бухты

Наталья Гуменюк объяснила, что есть дни, когда угроза ракетных атак повышена. Причиной тому является то, что россияне выводят в море носители крылатых ракет, в частности "Калибров", которые могут долететь до любой области Украины. Однако даже когда все ракетоносители в бухте, угроза ракетных ударов с моря не исчезает.

По словам Гуменюк, уже были случаи, когда россияне запускали крылатые ракеты прямо из бухты.

Уже зафиксированы случаи, когда враг использует ракетное вооружение с ракетоносителей, просто находясь в бухте, несмотря на то, что это может навредить кораблям, которые рядом и осуществляют пуски ракетоносителя,

– объяснила Гуменюк.

Таким образом, россияне пытаются достичь максимальной результативности своих атак.

Важно! Днем 23 июля на боевое дежурство в Черном море россияне выпустили ракетоноситель с суммарным залпом в 8 крылатых ракет "Калибр". Поэтому уровень угрозы ракетных обстрелов высок.

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Россияне продолжают терроризировать Одесскую область. Ночью 23 июля враг запустил 19 ракет, среди которых:

5 ракет "Оникс" из комплекса "Бастион" в Крыму;

3 крылатые ракеты Х-22;

4 крылатые ракеты "Калибр";

5 крылатых ракет "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированной АР Крым.

Силы ПВО успешно уничтожили все ракеты "Калибр" и "Искандер-К". Однако, к сожалению, 10 ракет попали.

В результате атаки погиб 1 человек и 22 пострадали. Повреждены десятки зданий, являющихся объектами мирового наследия ЮНЕСКО. Среди них: Дом ученых, Свято-Преображенский кафедральный собор, жилые дома, школы, садики и т.д. Помощь в восстановлении построек уже пообещала Италия.