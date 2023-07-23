Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения к украинцам сообщил, что консульство Греции в Одессе пострадало. Это произошло во время ракетной атаки России в ночь на 23 июля.

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Что сказал Зеленский

По словам украинского лидера, в Одессе повреждено около 50 домов. 25 из них являются памятками архитектуры. Украинский лидер напомнил, что исторический центр, в который попали захватчики, является мировым наследием, взятым под свою защиту ЮНЕСКО.

Пострадало и здание консульства Греции, и это уже второе консульское учреждение в Одессе, которое задел российский террор. Всего три дня назад из-за другой такой атаки было повреждено здание консульства Китая,

– заявил президент.

Ликвидация последствий атаки в Одессе продолжается весь день. Зеленский поблагодарил всех, кто разбирает завалы и помогает пострадавшим. Он подчеркнул, что оккупанты специально выпустили по городу 19 ракет разных типов, чтобы усложнить работу нашей ПВО и нанести больше разрушений.

Глава государства сообщил об 1 погибшем человеке в результате российского террора и выразил соболезнования родным и близким жертвы. Он заявил, что среди 20 травмированных людей четверо детей. Среди них двое 17-летних и 2 ребенка в возрасте 11 и 12 лет соответственно.

Кроме этого Зеленский назвал ракетный удар по Одессе очередным проявлением российского зла и поблагодарил тех представителей мирового сообщества, которые уже осудили действия страны-агрессорки. Он призвал не допустить, чтобы люди привыкали к террористическим атакам.

Иностранные консульства страдают от агрессии России против Украины