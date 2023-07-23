Володимир Зеленський під час свого традиційного звернення до українців повідомив, що консульство Греції в Одесі постраждало. Це сталося під час ракетної атаки Росії у ніч на 23 липня.

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Що сказав Зеленський

За словами українського лідера, в Одесі пошкоджено майже 50 будинків. 25 з них є памʼятками архітектури. Український лідер нагадав, що історичний центр, в який влучили загарбники, є світовою спадщиною, яку взяла під свій захист ЮНЕСКО.

Постраждала й будівля консульства Греції, і це вже друга консульська установа в Одесі, яку зачепив російський терор. Лише три дні тому через іншу таку атаку була пошкоджена будівля консульства Китаю,

– заявив президент.

Ліквідація наслідків російської атаки в Одесі триває весь день. Зеленський подікував всім, хто розбирає завали та допомагає постраждалим. Він наголосив, що окупанти спеціально випустили по місту 19 ракет різних типів, щоб ускладнити роботу нашої ППО та завдати більше руйнувань.

Голова держави повідомив про 1 загиблу людину внаслідок російського терору та висловив співчуття рідним та близьким жертви. Він заявив, що серед 20 травмованих людей є четверо дітей. Серед них двоє 17-річних та 2 дитини віком 11 і 12 років відповідно.

Окрім цього Зеленський назвав ракетний удар по Одесі черговим проявом російського зла та подякував тим представникам світової спільноти, які вже засудили дії країни-агресорки. Він закликав не допустити, щоб люди звикали до терористичних атак.

Іноземні консульства страждають від агресії Росії проти України.