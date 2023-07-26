Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, в результате ракетного удара по Одессе известно о повреждении 68 зданий.

Смотрите также Разрушили собор и памятники архитектуры: что известно о самой большой атаке на исторический центр Одессы

28 домов из этого перечня являются историческими достопримечательностями Одессы. В общей сложности оккупанты повредили 146 квартир.

Как будут восстанавливать поврежденные дома

Как отметил Братчук, сейчас удалось установить стекла в зданиях, где они вылетели. В общей сложности поставили почти 1000 единиц.

Сейчас в Одессе ожидают представителей комиссии ЮНЕСКО, которые должны зафиксировать повреждение зданий и выдать соответствующие документы. После этого можно будет начинать восстановление.

Надеюсь, что эти документы будут не для очередной "озабоченности". Это должно быть дополнительным свидетельством для Международного уголовного суда или трибунала по военным преступлениям России,

– рассказал Братчук.

К теме – смотрите разговор с Сергеем Братчуком на ютубе 24 Канала

К сожалению, некоторые дома были очень существенно повреждены. Но есть надежда, что архитекторы смогут их восстановить. В общем, это был первый такой прилет по историческому центру Одессы за все время с начала полномасштабного вторжения.

Обстрел Одессы: коротко