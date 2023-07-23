В ночь на 23 июля враг обстрелял центр города Одессы. Пострадал, в частности, Спасо-Преображенский собор. Глава областной военной администрации Олег Кипер озвучил детали удара в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Какими ракетами били россияне по Одессе

Как отметил глава региона, вероятно, захватчики били крылатой ракетой типа "Оникс" по храму. Следует понимать, что это противокорабельное оружие и оно вообще не предназначено для такого типа ударов.

Что касается собора – то туда было прямое попадание российской ракеты. Предварительно, это ракета "Оникс". Здание частично разрушено. Много повреждено имущества самого собора. Но с самого утра одесситы собрались и было приятно смотреть, как быстро убрали последствия ударов. На 50% работа выполнена по состоянию на вечер (23 июля – 24 Канал).

Обратите внимание! Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат констатировал, что ракеты "Оникс", которыми россияне нанесли удар по Одессе, атакуют очень низко, поэтому их крайне тяжело обнаруживать.

В то же время Кипер несколько раз подчеркнул, что его поразил тот факт, что оккупанты целились именно по центру Одессы. Как известно, в этом районе нет ни одного объекта военной инфраструктуры.

Возле собора, о котором мы упоминали, вокруг очень много домов. Живут люди. Нас удивляет такая агрессия, ведь она по центру города. Никаких объектов военной инфраструктуры поблизости нет. И такое дерзкое, прямое попадание в центр города... Ну, непонятно, о чем можно думать. И чем руководствовались россияне при запуске ракет.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении отметил, что алтарь Свято-Преображенского собора атаковала именно ракета Х-22. Как и "Оникс", это противокорабельное оружие. "Мишенью всех этих ракет есть не просто города, села или люди. Их мишень – это человечность и основы всей нашей европейской культуры", – подчеркнул глава нашего государства.

Что известно о пострадавших людях