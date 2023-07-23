У ніч проти 23 липня ворог обстріляв середмістя Одеси. Власне, постраждав, зокрема, Спасо-Преображенський собор. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер озвучив деталі удару в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Якими ракетами били росіяни по Одесі

Як зазначив очільник регіону, ймовірно, загарбники били крилатою ракетою типу "Онікс" по храму. Варто розуміти, що це протикорабельна зброя і вона взагалі не призначена для такого типу ударів.

Що стосується собору – то туди було пряме влучання російської ракети. Попередньо, це ракета "Онікс". Будівля частково зруйнована. Багато пошкоджено майна самого собору. Але зі самого ранку одесити зібралися і було приємно дивитися, наскільки швидко прибрали наслідки ударів. На 50% роботу виконано станом на вечір (23 липня – 24 Канал).

Водночас Кіпер декілька разів наголосив, що його дуже вразив той факт, що окупанти цілились саме по середмістю Одеси. Як відомо, в цьому районі немає жодного об'єкта військової інфраструктури.

Біля собору, про який ми згадували, навколо дуже багато будинків. Живуть люди. Нас дивує така агресія, адже вона по центру міста. Жодних об'єктів військової інфраструктури поблизу немає. І таке зухвале, пряме влучання в центр міста... Ну, не зрозуміло, про що можна думати. І чим керувалися росіяни під час запуску ракет.

Зверніть увагу! Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат констатував, що ракети "Онікс", якими росіяни завдали удару по Одесі, атакують дуже низько, тому їх вкрай важко виявляти.

Що відомо про постраждалих людей