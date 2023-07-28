Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что так украинская армия сможет блокировать возможности врага, чтобы он не смог вернуть позиции.
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"Старомайорское – почему и долго шли бои, потому что там были укреплены позиции врага. На этом направлении чуть ли не каждый населенный пункт, чуть ли не каждое село – это небольшой укрепрайон", – рассказал Мусиенко.
Путь на укрепрайон
Оккупанты укрепляются и баррикадируются в разных помещениях и создают фактически мощные опорные пункты. Оттуда россияне ведут огонь, также есть работа артиллерией.
В Старомайорском есть высоты, где враг держал свою артиллерию и блокировал продвижение ВСУ. Оккупанты после потери высот закрепляются за ними. А это дает возможность украинской армии увеличивать площадь и дальность поражения россиян своей артиллерией.
"Это открывает путь на Старомлиновку – это такой укрепрайон, который остается у врага на этом направлении", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
Как может помочь ВСУ освобождение Старомайорского: смотрите видео
Учитывая географические особенности, там есть высоты, где враг сосредотачивает свою артиллерию. Ее количество постепенно уменьшают Силы обороны.
"Но она все еще там есть. Это составляет еще проблемы и вызовы для наших сил. И сейчас теперь ключевое после Старомайорского – это как раз будет движение на Старомлиновку и установление контроля за этими высотами", – добавил Александр Мусиенко.
Контроль высот на Старомлиновском направлении фактически позволяет закрепить там украинскую артиллерию и наносить удары по россиянам за этим населенным пунктом.
А тогда все – оперативное пространство. Дальше линия обороны врага на этом направлении заканчивается. И у украинских войск появляется возможность продвинуться дальше на Юг – ближе к Азовому морю, Мариуполю, окрестным населенным пунктам,
– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
Точка для прорыва обороны
Поэтому освобождение Старомайорского и важно. Это, по сути, точка, где ВСУ прорывают линию обороны россиян. Оккупанты вынуждены отходить в районы Старомлиновки. Оттуда их уже нужно выбивать, а это тоже непросто.
По разным сценариям, бои могут продолжаться от нескольких часов до недели. А может быть, даже и больше. Все зависит от того, сколько времени нужно украинским защитникам, чтобы выбить россиян. Ведь враг имеет укрепленные позиции.
"Это еще не означает, что сейчас сразу перспективы для стремительного рывка и прорыва. После того, как удастся уже взять Старомлиновку и снести артиллерией там любые позиции врага, тогда – уже да. Старомайорское на этом пути действительно важный населенный пункт", – сказал Мусиенко.
Освобождение Старомайорского: что известно
- Украинская армия продолжает контрнаступление. Так 27 июля наши военные сообщили, что освободили село Старомайорское в Донецкой области. Трогательное видео украинских защитников обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский.
- Впоследствии об освобождении населенного пункта сообщили в Министерстве обороны Украины. Там отметили, что бойцы продолжают зачищать село.
- Украинские защитники поделились кадрами, как они освобождали населенный пункт. До этого наши армейцы активно работали по позициям врага и уничтожали его технику.