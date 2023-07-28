Про це 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що так українська армія зможе блокувати можливості ворога, щоби він не зміг повернути позиції.

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"Старомайорське – чому та довго йшли бої, тому що там були укріплені позиції ворога. На цьому напрямку ледь не кожен населений пункт, ледь не кожне село – це невеликий укріпрайон", – розповів Мусієнко.

Шлях на укріпрайон

Окупанти укріплюються та барикадуються в різних приміщеннях і створюють фактично потужні опорні пункти. Звідти росіяни ведуть вогонь, також є робота артилерією.

У Старомайорському є висоти, де ворог тримав свою артилерію й блокував просування ЗСУ. Окупанти після втрати висот закріплюються за ними. А це дає можливість українській армії збільшувати площу та дальність ураження росіян своєю артилерією.

"Це відкриває шлях на Старомлинівку – це такий укріпрайон, який залишається у ворога на цьому напрямку", – сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

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Враховуючи географічні особливості, там є висоти, де ворог зосереджує свою артилерію. Її кількість поступово зменшують Сили оборони України.

"Але вона все ще там є. Це становить ще проблеми та виклики для наших сил. І зараз тепер ключове після Старомайорського – це буде якраз рух на Старомлинівку та встановлення контролю за цими висотами", – додав Олександр Мусієнко.

Контроль висот на Старомлинівському напрямку фактично дає можливість закріпити там українську артилерію та завдавати ударів по росіянах за цим населеним пунктом.

А тоді все – оперативний простір. Далі лінія оборони ворога на цьому напрямку закінчуються. І в українських військ з'являється можливість просунутися далі на Південь – ближче до Азовського моря, Маріуполя, навколишніх населених пунктів,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Точка для прориву оборони

Через те звільнення Старомайорського і важливе. Це по суті точка, де ЗСУ проривають лінію оборони росіян. Окупанти вимушені відходити до районів Старомлинівки. Звідти їх вже треба вибивати, а це теж непросто.

За різними сценаріями, бої можуть тривати від кількох годин до тижня. А можливо, навіть і більше. Усе залежить від того, скільки часу треба українським захисникам, аби вибити росіян. Адже ворог має укріплені позиції.

"Це ще не означає, що зараз одразу перспективи для стрімкого ривка та прориву. Після того, як вдасться вже взяти Старомлинівку й знести артилерією там будь-які позиції ворога, тоді – вже так. Старомайорське на цьому шляху – дійсно важливий населений пункт", – сказав Мусієнко.

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