Военные по этому формированию поделились мощными кадрами того, как они освобождали Старомайорское. Сейчас там идет зачистка.
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Как военные увольняли Старомайорское
Украинские защитники отметили, что 27 июля 2023 года личный состав 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями из 7 отдельного батальона "АРЕЙ" УДА освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области. До этого наши военные активно работали по позициям россиян и уничтожали их технику.
После того как последний кафир покинул село, украинские защитники официально развернули украинский флаг на деоккупированной территории,
– сказали морпехи.
Как 35 отдельная бригада морской пехоты увольняла Старомайорское в Донецкой области / Видео с фейсбука 35 отдельной бригады морской пехоты
Напоследок военные произнесли традиционный национальный лозунг – Слава Украине. Также они пожелали славы морской пехоте нашего государства.
Маляр высказалась об освобождении Старомайорского
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также подтвердила информацию о деоккупации населенного пункта Старомайорское в Донецкой области. Наши военные там активно ведут работу по зачистке.
Старомайорское Донецкой области – уволили. Сейчас наши защитники продолжают зачищать населенный пункт,
– сказала она.
Ранее Маляр сообщала также об успехах Вооруженных сил и на Бахмутском направлении. Она подчеркнула, что наши защитники продвигаются на Юге от города-крепости.
Что известно об освобождении Старомайорского
- Украинские защитники 27 июля примерно в 21 часов сообщили об освобождении села Старомайорское в Донецкой области. Это подтвердил Владимир Зеленский, поблагодарив военных за освобождение.
- Впоследствии эту информацию подтвердили и в Минобороны Украины. Там подчеркнули, что сейчас идут работы по зачистке этого населенного пункта.
- Стоит сказать, что это село является одним из населённых пунктов на Таврическом направлении. Оно расположено на левом берегу реки Мокри Яли и граничит с Запорожской областью.