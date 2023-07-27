Військові з цього формування поділилися потужними кадрами того, як вони звільняли Старомайорське. Наразі там триває зачистка.

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Як військові звільняли Старомайорське

Українські захисники зазначили, що 27 липня 2023 року особовий склад 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського разом з побратимами з 7 окремого батальйону "АРЕЙ" УДА звільнили населений пункт Старомайорське, що на Донеччині. До цього наші військові активно працювали по позиціях росіян та знищували їхню техніку.

Після того, як останній окупант залишив село, українські захисники офіційно розгорнули український прапор на деокупованій території,

– сказали морпіхи.

Як 35 окрема бригада морської піхоти звільняла Старомайорське в Донецькій області / Відео з фейсбуку 35 окремої бригади морської піхоти

Наостанок військові виголосили традиційне національне гасло – Слава Україні. Також вони побажали слави морській піхоті нашої держави.

Маляр висловилася щодо звільнення Старомайорського

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр також підтвердила інформацію щодо деокупації населеного пункту Старомайорське на Донеччині. Наразі наші військові там активно ведуть роботу з зачистки.

Старомайорське Донецької області – звільнили. Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт,

– сказала вона.

Раніше Маляр повідомляла також про успіхи Збройних Сил і на Бахмутському напрямку. Вона наголосила, що наші захисники просуваються на Півдні від міста-фортеці.

Що відомо про звільнення Старомайорського