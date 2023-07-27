Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов. Він зауважив, що там українська армія займає панівні висоти неподалік Кліщіївки.

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"Маємо можливість ретельно відстежувати усі ворожі переміщення", – наголосив Селезньов.

Відповідно, українські військові можуть наводити на ворожі сили артилерію та авіацію.

Ці фахівці відпрацьовують завдання "на відмінно",

– зауважив військовий експерт.

За словами Владислава Селезньова, більшість військових експертів стверджує, що 90% втрат росіян припадає на ефективну роботу українських артилеристів та ракетників. І це, на його думку, буде спостерігатися й надалі.

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