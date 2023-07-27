Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что там украинская армия занимает господствующие высоты недалеко от Клещиевки.

Смотрите также Продвижение ВСУ в Кременную разорвет логистику россиян и откроет путь в тыл Бахмута, – NYT

"Имеем возможность тщательно отслеживать все вражеские перемещения", – подчеркнул Селезнев.

Соответственно, украинские военные могут наводить на вражеские силы артиллерию и авиацию.

Эти специалисты отрабатывают задачи "на отлично",

– отметил военный эксперт.

По словам Владислава Селезнева, большинство военных экспертов утверждают, что 90% потерь россиян приходится на эффективную работу украинских артиллеристов и ракетчиков. И это, по его мнению, будет наблюдаться и дальше.

Какие изменения в направлении Бахмута: смотрите видео

Ситуация в направлении Бахмута: главное