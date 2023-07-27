Бойцы 3 штурмовой бригады показали бывшие российские шансы на южном фланге Бахмута. Совсем недавно там шли бои и наши воины выбивали отсюда вагнеровцев и 72 мотострелковую бригаду России.
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Украинские воины выбили вагнеровцев и 72 бригаду
Украинские бойцы, участвовавшие в штурмах, рассказывают, что по интенсивности это напоминало высадку в Нормандии.
Солдаты ВСУ показали восторженные российские блиндажи: груды мусора и детонаторы для противотанковых мин – здесь оккупанты хранили БК. Это был важный логистический узел.
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Внутри блиндажа висит характерный "совковый" ковер. На входе лежит граната. Как рассказал сапер 3 отдельной штурмовой бригады с позывным "Самурай", оккупанты жили прямо посреди растяжек.
"Для них это нормально, – говорит 23-летний воин. – Они же суицидщики".
До полномасштабной войны "Самурай" жил в Польше и планировал получить гражданство этой страны, но вернулся в Украину и стал сапером. Самурай воюет с 25 февраля 2022 года и за это время успел побывать на Запорожском направлении и под Киевом.
Также наши штурмовики показали противопехотные мины, военные между собой называют "ведьмами".
"Самурай" рассказал о происхождении этого названия: во время полета снаряд издает звук, будто мимо пролетает ведьма. Этот боеприпас несет более двух с половиной тысяч обломков и выжить после подрыва на такой мине почти невозможно.
К счастью, россияне сами часто подрываются на "ведьмах": они расставляют их, как вздумается, ведь Россия не подписывала никаких конвенций, запрещающих использование такого вооружения.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
Командир инженерно-саперного батальона с позывным "Тренером" рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.
Два выступа – на северном и южном флангах города – срезаются, мы выходим на "ноль". И если просто посмотреть на карту, то становится понятно, куда операция будет двигаться дальше,
– сказал он.
Также "Тренер" ответил на часто задаваемый вопрос, почему нельзя хайпировать вокруг контрнаступательных успехов.
"На некоторых участках даже противник не владеет всей информацией, – рассказывает он. – Крича о собственных успехах, мы привлекаем к этому внимание оккупанта и он начинает на это реагировать".
Силы обороны наступают у Бахмута
- Недавно Силы обороны вытеснили оккупантов из Андреевки. В ВСУ рассказали, что этот успех может позволить окружить россиян в Бахмуте.
- По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, на Бахмутском направлении жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.
- Силы обороны ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский говорил, что для освобождения Бахмута созданы все условия.