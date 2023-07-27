В частности, наши военные двигаются к югу от города-крепости. Маляр подчеркнула, что это все происходит под шквальным огнем русских военных.

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ВСУ двигаются возле Бахмута

Замглавы Минобороны отметила, что бои на Бахмутском направлении носят достаточно жесткий характер, ведь враг ведет интенсивный огонь.

На Бахмутском направлении на юге постепенно двигаемся вперед. На севере от Бахмута отбиваем атаки врага,

– сказала она.

В то же время Маляр подчеркнула, что также бои продолжаются и вблизи других населенных пунктов в этом направлении. В частности, наши военные отразили атаки в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки Донецкой области.

Что происходит по другим направлениям

Маляр рассказала, что на Купянском направлении противник атакует позиции наших военных и пытается выбить нас из господствующих высот.

"За сегодня наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций", – подчеркнула она.

Заместитель главы Минобороны также отметила, что на Лиманском направлении в этот день также отбито несколько атак врага в районе Серебрянского леса.

Как происходит контрнаступление ВСУ