Об этом 24 Каналу сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, все методы россиян устарели, в обороне в частности.

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"Россияне живут в нарративах Первой, в лучшем случае – Второй мировой войны. Они считают, что современную армию можно остановить "зубами дракона"", – отметил Гетьман.

Как известно, "зубы дракона" – это пирамидальные бетонные постройки, предназначенные препятствовать движению противника. Широко применялись во время Второй мировой войны.

Ранее в сети появилось видео, как ВСУ одолевают российские "зубы дракона":

Минно-заградительные поля

Россияне преувеличили в несколько раз норму заминирования оккупированных территорий. Разминирование занимает много времени – еще и под вражескими артобстрелами. Однако украинские защитники способны преодолеть и такие препятствия.

Об этом свидетельствует, в частности, освобождение Старомайорского в Донецкой области. Учитывая тотальное минирование местности вокруг, операция была уникальной.

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