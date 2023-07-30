Об этом 24 Каналу сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, все методы россиян устарели, в обороне в частности.
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"Россияне живут в нарративах Первой, в лучшем случае – Второй мировой войны. Они считают, что современную армию можно остановить "зубами дракона"", – отметил Гетьман.
Как известно, "зубы дракона" – это пирамидальные бетонные постройки, предназначенные препятствовать движению противника. Широко применялись во время Второй мировой войны.
Ранее в сети появилось видео, как ВСУ одолевают российские "зубы дракона":
Минно-заградительные поля
Россияне преувеличили в несколько раз норму заминирования оккупированных территорий. Разминирование занимает много времени – еще и под вражескими артобстрелами. Однако украинские защитники способны преодолеть и такие препятствия.
Об этом свидетельствует, в частности, освобождение Старомайорского в Донецкой области. Учитывая тотальное минирование местности вокруг, операция была уникальной.
Ситуация на фронте: последние новости
- Журналисты CNN сообщили, что украинские военные во время наступления на Юге за последние несколько дней добились значительных успехов. Силы обороны добрались до критического оборонительного рубежа оккупантов.
- Кроме того, издание Bloomberg отметило, что украинские защитники пошли в серьезное наступление на Юге страны и прорвали некоторые оборонительные позиции россиян.
- Украинские военные продолжают освобождать оккупированные территории. Так, вечером 27 июля стало известно о возвращении под контроль Украины Старомайорского Донецкой области. Вместе с ним снова дома уже 10 населенных пунктов на Донетчине и Запорожье.