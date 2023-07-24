Ночью 24 июля Россия обстреляла Одесскую область "Шахедами" – около 15 беспилотников атаковали город Рени, где расположен порт. Были уничтожены три склада с зерном. Теперь видео момента взрыва распространяют румынские СМИ, передает 24 Канал.

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Государство-террорист атаковало дунайские порты. Город Рени расположен на берегах Дуная рядом с румынской границей, так что когда по порту "прилетело", это сняли пограничники из Румынии.

Момент взрыва в порту Рени: смотрите видео

Что говорят в Румынии

Президент Румынии осудил обстрел, ведь это, по его мнению, создает угрозу безопасности в Черном море и влияет на транзит зерна через Украину. Следовательно, и на глобальную продовольственную безопасность. Во время обстрела в порту Рени было шесть румынских судов.

Важно : Румыния является государством, входящим в НАТО.

Какие последствия обстрела Одесской области россиянами