В Одессе ввели локальные экстренные отключения света из-за аварийной ситуации на объекте одной из энергокомпаний. Экстренные отключения в части Киевского и Хаджибейского районов происходят по команде Укрэнерго.

Смотрите также Частично без света люди в 7 областях, обесточены угольные шахты: что со светом 22 июля

На объекте одной из энергокомпаний произошла авария

В ДТЭК сообщили, что смогут вернуть свет, как только получат соответствующее распоряжение от Укрэнерго.

В Минэнерго информировали, что из-за ряда технологических нарушений, в частности короткого замыкания, на оборудовании оператора система передачи в Одесской области была обесточена подстанция 330 кВ.

Из-за чего без питания осталась Одесская ТЭЦ. Без света одновременно временно остались 124 тысячи потребителей.

Россия снова атаковала Одесскую область

  • Российские террористы ночью 24 июля атаковали Одесскую область дронами-камикадзе "Шахед". Россияне направили дроны на портовую инфраструктуру реки Дунай.
  • Четыре часа россияне атаковали порты дронами Shahed-136. Три дрона уничтожили наши силы ПВО.
  • Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. Из-за атаки россиян пострадали шесть человек.
  • Накануне, 23 июля, Россия осуществила одну из самых масштабных массированных атак на Одессу. Под прицелом ракет россиян оказался центр Одессы. В российском минобороны цинично подтвердили, что намеренно атаковали центр города, который под защитой ЮНЕСКО.
  • Враг разрушил самый большой православный храм города – Спасо-Преображенский собор, который в 2010 году крестил глава РПЦ Кирилл.