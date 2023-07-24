В Одесі запровадили локальні екстрені відключення світла через аварійну ситуацію на об'єкті однієї з енергокомпаній. Екстрені відключення у частині Київського та Хаджибейського відбуваються за командою Укренерго.

Дивіться також Частково без світла люди в 7 областях, знеструмлені вугільні шахти: що зі світлом 22 липня

На об'єкті однієї з енергокомпаній сталася аварія

У ДТЕК повідомили, що зможуть повернути світло, щойно отримають відповідне розпорядження від Укренерго.

У Міненерго інформували, що через низку технологічних порушень, зокрема коротке замикання, на обладнанні оператора система передачі в Одеській області була знеструмлена підстанція 330 кВ.

Через що без живлення залишилася Одеська ТЕЦ. Без світла одночасно тимчасово залишилися 124 тисячі споживачів.

Росія знову атакувала Одеську область