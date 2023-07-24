В Одесі запровадили локальні екстрені відключення світла через аварійну ситуацію на об'єкті однієї з енергокомпаній. Екстрені відключення у частині Київського та Хаджибейського відбуваються за командою Укренерго.
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На об'єкті однієї з енергокомпаній сталася аварія
У ДТЕК повідомили, що зможуть повернути світло, щойно отримають відповідне розпорядження від Укренерго.
У Міненерго інформували, що через низку технологічних порушень, зокрема коротке замикання, на обладнанні оператора система передачі в Одеській області була знеструмлена підстанція 330 кВ.
Через що без живлення залишилася Одеська ТЕЦ. Без світла одночасно тимчасово залишилися 124 тисячі споживачів.
Росія знову атакувала Одеську область
- Російські терористи вночі 24 липня атакували Одеську область дронами-камікадзе "Шахед". Росіяни спрямували дрони на портову інфраструктуру річки Дунай.
- Чотири години росіяни атакували порти дронами Shahed-136. Три дрони знищили наші сили ППО.
- Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. Через атаку росіян постраждало шестеро людей.
- Напередодні, 23 липня, Росія здійснила одну з найбільш масштабних масованих атак на Одесу. Під прицілом ракет росіян опинився центр Одеси. У російському міноборони цинічно підтвердили, що навмисно атакували центр міста, який під захистом ЮНЕСКО.
- Ворог зруйнував найбільший православний храм міста – Спасо-Преображенський собор, який у 2010 році охрещував глава РПЦ Кіріл.