24 июля работники Укрзализныци провожали поезда в Одессу словами поддержки. Такой флешмоб устроили после постоянных обстрелов Одессы.

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Железнодорожники поддержали Одессу

На фоне постоянных обстрелов Одессы, на вокзалах Харькова, Днепра, Ужгорода, Львова и Киева раздавались слова поддержки. Наряду с объявлениями диспетчеры вокзалов говорили единый текст.

Вся Украина и все железнодорожники вместе с Одессой. Держитесь, одесситы, вы сильны! И мы с вами,

– говорят диспетчеры перед отправлением поездов в Одессу.

Таким образом работники Укрзализныци пытались выразить соболезнования одесситам и еще раз подчеркнуть единство всей страны.

Флешмоб железнодорожников: видео

Постоянные обстрелы Одессы россиянами